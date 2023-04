Royal Caribbean lancia i 'Seminar at Sea' per adv che non conoscono il marchio

16:42

Royal Caribbean International torna alla ribalta con il programma di ‘Seminar at Sea’ per gli agenti di viaggi di Europa, Medio Oriente e Africa. Progettata esclusivamente per i partner che non conoscono le crociere o il marchio, l'esperienza accoglierà fino a 400 agenti che si imbarcheranno per quattro notti sulla Symphony of the Seas per vivere in prima persona una vacanza Royal Caribbean.

Dal 7 all'11 maggio, gli agenti sperimenteranno una serie di attività e attrazioni per i viaggiatori di tutte le età proposte dalla compagnia di crociere, quali, per esempio, un testa a testa nel laser tag al buio, un tuffo nell'Ultimate Abyss, uno scivolo a secco di 10 piani o una cavalcata acquatica sul simulatore di surf FlowRider. Gli agenti parteciperanno anche a sessioni di formazione personalizzate che permetteranno di conoscere in dettaglio il prodotto, il marchio e altro ancora in sei lingue (francese, tedesco, italiano, spagnolo, svedese e inglese). Le sessioni saranno interattive, con attività che spazieranno dai giochi di ruolo ai quiz, e daranno agli agenti la possibilità di capire cosa vivono gli ospiti di una crociera Royal Caribbean.



Nella fascia serale, i partecipanti potranno seguire lo spettacolare intrattenimento a bordo della Symphony, con i suoi spettacoli Broadway Style e le sue produzioni originali tra ghiaccio, acqua, palco e aria. Prima dell'evento, inoltre, la compagnia di crociere estrarrà a sorte un agente e gli regalerà l’esperienza Royal Suite Class con un upgrade in una delle suite di Royal Caribbean.



Ben Bouldin, vicepresident Europe, Middle East and Africa di Royal Caribbean International, ha dichiarato: "È stato fantastico vedere così tanti volti nuovi entrare nel settore dei viaggi nell'ultimo anno e in questi mesi. L'esperienza diretta è un incredibile strumento di vendita e, insieme alla formazione approfondita che riceveranno a bordo, il Seminar at Sea preparerà il terreno per il successo e per creare le migliori esperienze per i clienti".



Gianni Rotondo (nella foto), associate vice president for international representative and preferred sales representative markets di Royal Caribbean International, ha aggiunto: "Sono entusiasta di dare il benvenuto a una così ampia selezione di agenti che non ha ancora sperimentato ciò che rende le vacanze di Royal Caribbean così popolari. Questo è il più grande Seminar at Sea che abbiamo mai organizzato nell’area Emea, e offre agli agenti italiani una grande opportunità di comprendere realmente il marchio e ciò che rende le nostre vacanze memorabili”.