La Tenuta Castellaro Wine Resort a Lipari entra in Ecoluxury Retreats of the World

13:58

Un monumento dedicato all’arte, alla natura, alle tradizioni dell’isola di Lipari, espressione del concetto del Giving Back in Tourism: è questo Tenuta Castellaro Wine resort, tenuta vitivinicola di 2 Kmq situata a 350 metri sul livello del mare di Lipari, che entra in Ecoluxury Retreats of the World.

La famiglia Lentsch – Frattolillo attraverso la Tenuta esprime tutto l’amore per l’isola di Lipari. Ha restaurato 3 antichi ruderi circondati dai vigneti coltivati ad alberello, rendendoli unità abitative dotate dei più moderni accorgimenti tecnologici per un soggiorno in un’atmosfera rilassante e fuori dal tempo.



L’attenzione a minimizzare l’impatto ambientale con metodi all’avanguardia per il risparmio energetico, il forte impegno nel portare avanti le tradizioni e l’interazione con artigiani e produttori locali fanno sì che gli ospiti possano vivere un’esperienza autentica a contatto con la natura e la destinazione nella sua interezza.



“L’ospitalità di alto livello deve poter garantire un’interazione con le eccellenze del territorio a 360°. Di qui l’inclusione di Tenuta di Castellaro Wine Resort nella collection Ecoluxury Retreats of the World - spiega Enrico Ducrot, ceo di Ecoluxury e a.d. di Viaggi dell’Elefante –. Il nostro portfolio si arricchisce così di un elemento che completa l’offerta Ecoluxury sulla Sicilia, già rappresentata dai nostri partner Planeta, Villa Tasca, Adler Spa & Resort Sicilia, per un’esperienza di viaggio unica in una terra straordinaria”.