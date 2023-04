Tui scommette sull’estate 2024: oltre 1,1 milioni di posti in più

11:10

Tui punta tutto sul 2024. Il colosso del turismo organizzato guarda con fiducia al prossimo anno, mettendo a punto un poderoso aumento della capacità dal Regno Unito per la stagione estiva.

Secondo quanto riporta ttgmedia.com, nei piani dell’operatore ci sarebbe l’incremento delle frequenze verso 13 aeroporti regionali, nonché l’apertura di nuove rotte di medio e lungo raggio, per un totale di 1,1 milioni di posti in più.



Una parte di questi sono già in vendita da oggi. Si tratta, nello specifico, di 250.000 posti aggiuntivi verso Turchia, Spagna, Grecia e Cipro; 300.000 verso il Nord Africa; e di 50.000 verso Italia e Croazia e per raggiungere gli scali di partenza dei nuovi itinerari Marella Cruises.



L’operazione muove nella convinzione che quella del 2024 sarà la “più grande estate di sempre” per l’operatore.