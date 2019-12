Da Lufthansa a Air France-Klm e Delta: per Alitalia Leogrande tiene aperte tutte le porte

10:33

“Incontrerò Delta, così come incontrerò chiunque me lo chiederà”. Tiene tutte le porte aperte il nuovo commissario di Alitalia Giuseppe Leogrande. L’imperativo è fare in fretta e rispettare la scadenza di fine maggio fissata per reimmettere sul mercato una compagnia risanata (almeno in parte) nei conti e appetibile per qualche partner straniero.

I punti da cui partire sono le proposte di Lufthansa e l’interesse di Air France-Klm e di Delta. Ma c’è anche da capire sul fronte interno chi potrà affiancare l’eventuale partner industriale.



Il ministro Stefano Patuanelli è stato categorico nel considerare il capitolo Atlantia chiuso definitivamente. Troppi i nodi da sciogliere nella vicenda Autostrade per pensare di intavolare un dialogo a parte per Alitalia. Mentre Ferrovie dello Stato, dopo lo stop alle trattative, non si è più pronunciato sulla vicenda.



Ma non viene esclusa anche un’altra eventualità, ovvero quella della nazionalizzazione. E secondo quanto trapelato dall’incontro di ieri al Mise su questo fronte Leogrande lavorerà in parallelo. Per non chiudere neanche questa porta.