Anno record per l'aeroporto di Palermo, 7 milioni di passeggeri

14:07

Si avvicina il traguardo dei 7 milioni di passeggeri in un anno per l’aeroporto Falcone e Borsellino. Lo scalo palermitano, complice anche il traffico sostenuto delle festività di fine anno, si appresta a chiudere un 2019 ancora sotto il segno della crescita, con un incremento anno su anno del 6 per cento circa. Stessa percentuale di crescita anche per il numero di movimenti.

A fare da vero motore per il nuovo passo avanti è stato in particolare il traffico internazionale. I passeggeri di questo segmento sono aumentati del 15,5 per cento in più e ora il numero totale sfiora quota 2 milioni. Crescita invece del 2,3 per cento del traffico nazionale. Ryanair, Alitalia, Volotea, easyJet e Vueling le prime cinque compagnie per volumi di traffico.