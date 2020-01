Aeroporti tra vecchi e nuovi rischi: ecco quali sono le minacce del futuro

10:56

A ribadirlo è stato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo discorso di fine anno: la questione dei mutamenti climatici è serissima “e non tollera ulteriori rinvii nel farvi fronte”.

La trasformazione del clima

E sono proprio i rischi legati al cambiamento climatico quelli che maggiormente preoccupano i membri dell’Arc, la Willis Towers Watson Airport Risk Community. La comunità che riunisce i principali operatori aeroportuali di tutto il mondo, interpellata durante la recente conferenza mondiale, ha risposto con chiarezza: l’86% dei suoi membri ha dichiarato che gli aeroporti sono molto esposti ai rischi derivanti dal mutamento del clima planetario, in particolare le inondazioni, individuate dal 48% degli intervistati come il principale rischio meteorologico.



“Abbiamo istituito la Airport Risk Community per identificare i principali rischi che interessano la comunità aeroportuale - spiega Francesco Alessi, head of aviation Willis Towers Watson Italia -. I clienti degli aeroporti hanno le idee molto chiare riguardo ai rischi del cambiamento climatico e il loro impatto sul funzionamento dell’aeroporto. Il nostro impegno nell'affrontare questi rischi ci consente di fornire una guida per identificare e mitigare il problema".



Guasti informatici e violazione dei dati

Altri rischi individuati come principali fonti di preoccupazione sono stati il guasto dei sistemi IT, considerato come un pericolo primario dagli operatori, e il rischio informatico derivante dalle violazioni di dati sensibili. “Conoscere quali siano le preoccupazioni degli operatori aeroportuali - spiega Gianmarco Tosti, country manager Willis Towers Watson Italia - ci permette di aiutarli ad affrontare i rischi con la maggiore preparazione possibile”.



Ed evidenzia come gli aeroporti siano infrastrutture chiave, per cui la loro salvaguardia è “non solo strategica per il settore, ma anche estremamente importante per la crescita economica e il benessere della comunità”.



Le nuove minacce

Ma quali sono le nuove minacce che incombono sugli aeroporti? In pole position c’è quella proveniente dai droni, con i conseguenti danni alla reputazione dell’aeroporto, e, in generale, i problemi inerenti alla sicurezza.