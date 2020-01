16:22

“Giancarlo Zeni sarà il nuovo direttore generale di Alitalia”. È stato lo stesso commissario straordinario Giuseppe Leogrande a ufficializzare il nome nuovo di Az nel corso dell’audizione alla Camera che si è tenuta questo pomeriggio.

Quello dell’ormai ex amministratore delegato di Blue Panorama era un nome che circolava ormai da alcune settimane e ora potrà partire con il nuovo incarico che, ha specificato ancora Leogrande, avrà il ruolo di seguire gli aspetti procedurali, mentre per la parte industriale il commissario ha detto di volersi avvalere di competenze specifiche. Zeni, comunque, parteciperà anche alla stesura del nuovo piano industriale per la compagnia.



Le cifre

Nel corso dell’audizione Leogrande ha anche spiegato che nel corso dell’ultima amministrazione Alitalia ha bruciato circa 300 milioni di euro all’anno, mentre sul suo futuro i due punti fondamentali saranno quelli di non avere preclusioni e comunque fare parte di quello che ha definito un ‘polo aggregativo’.



Le audizioni alla Camera per Alitalia proseguiranno anche per la giornata di domani, quando è atteso l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Gianfranco Battisti.