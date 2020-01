Norwegian, piano finanziario con l'emissione di nuove obbligazioni

12:39

Norwegian ha annunciato un piano di collocamento di 7 milioni 250mila nuove azioni e l'emissione di obbligazioni convertibili fino a 157 milioni di euro per migliorare il proprio asset finanziario che si aggiunge ad altre iniziative come la vendita della partecipazione in Norwegian Bank, i recenti rinvii delle scadenze del debito per un periodo di due anni, la chiusura delle basi aeree e un aumento di capitale.

Nuova strategia operativa

Come segnalato da Preferente, alcuni mesi fa Norwegian aveva lanciato una nuova strategia operativa ed economica per arginare le perdite e l'aumento dell'indebitamento che hanno messo a rischio la redditività dell'azienda.



La compagnia aerea ha deciso di concentrarsi sulle rotte più redditizie e di ridurre i costi per tornare alla redditività. I problemi finanziari sono stati comunque aggravati dalla debacle del B737 Max, bloccato da marzo, che ha costretto la compagnia un costoso piano operativo per sostituire gli aerei.



“Durante tutto l'anno, l’azienda ha lavorato per ridurre la capacità in base alla domanda e stabilire una struttura di rotte adattata alle grandi fluttuazioni stagionali del settore”, ha affermato in una nota il nuovo ceo, Jacob Schram.



La compagnia nel 2019 ha trasportato 36,28 milioni di passeggeri, il 3 per cento in meno rispetto all'anno precedente. Il tasso di occupazione è stato dell'86,6 per cento, quasi un punto in più, e i ricavi unitari sono aumentati del 7 per cento, dati che la società considera in linea con il cambio di strategia.