Aeroporti di Puglia, 2019 anno record: ecco i numeri

21:00

Si chiude un anno record per gli aeroporti di Puglia. Complessivamente, su Bari e Brindisi, i passeggeri in arrivo e partenza sono stati 8.225.394, registrando un incremento pari al +9,8% rispetto a quanto registrato nel 2018.

Su base annua il traffico di linea nazionale sugli scali è cresciuto del +5,2%. Più netto l’incremento per la linea internazionale che, con 3.129.333 passeggeri, ha segnato un +18% rispetto al 2018. In crescita anche il segmento charter cha

registra un + 9,8% su base annua.



I singoli scali

Guardando ai singoli scali, l’aeroporto di Bari ha superato un traguardo storico: nel 2019, infatti, i passeggeri in arrivo e partenza sono stati 5.531.580, il +10,2% rispetto al totale 2018; di questi 2,41 milioni (+18%) si riferiscono ai voli di linea internazionali.



A Brindisi nel 2019 i passeggeri sono stati 2.693.814, il +8,9% rispetto al 2018. In crescita del +8,7% il traffico charter, a ulteriore conferma della forte vocazione turistica dell’area sud est; incremento del +18% della linea internazionale, i cui passeggeri sono stati circa 720mila.

“Fondamentale l’avvio di numerose rotte - ha dichiarato il presidente di AdP, Tiziano Onesti -, strategiche per la crescita ragionata del network, specie di quello relativo alle aree di grande interesse per il mercato pugliese. Per il nuovo anno sono previste 14 nuove rotte, già annunciate, tra le quali: Lione, Cefalonia, Spalato, Parigi Orly, Iași, Danzica e Copenaghen da Bari e Dublino, Vienna, Lussemburgo, Malta, Kiev, Mosca, Catania e Palermo da Brindisi che miglioreranno ancor di più il livello di accessibilità aerea della nostra rete”.