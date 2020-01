Olbia: stop ai voli per un mese, via libera a mostre ed eventi

10:47

L’aeroporto di Olbia sospende i voli per un mese e dieci giorni. Sono infatti stati programmati i lavori di rifacimento della pista, che causeranno lo stop delle attività di volo dal 3 febbraio al 13 marzo, ma l’aeroporto non chiuderà, anzi si trasformerà in una piazza cittadina di eventi, spettacoli e rassegne, come spiega lanuovasardegna.it.

I corridoi si presenteranno infatti come palcoscenici per mostre e installazioni. Il calendario di eventi comprenderà anche iniziative enogastronomiche: un Wine Festival, alcuni show cooking, una Festa del gusto e un appuntamento con le birra artigianali.



Tra le prime indiscrezioni emerse la presentazione della versione olbiese del Bitti Rex, il parco tematico dedicato ai dinosauri che sta avendo successo nel paese della provincia di Nuovo. Saranno presenti, tra l’altro, ricostruzioni di dinosauri a grandezza naturale e pannelli didattici.



Cultura e sport

Dedicata al genio del Rinscimento ‘Leonardo Invenit’, una mostra che comprenderà anche la ricostruzione di una bottega del Cinquecento che regalerà l’esperienza di un laboratorio creativo. Spazio anche allo sport: grazie ai rapporti consolidati con la Dinamo basket e l’Olbia calcio la Geasar, la società di gestione dell’aeroporto, ospiterà le squadre in aeroporto trasformandosi in un campo da basket, tennis e anche pallavolo, grazie alla presenza delle giocatrici dell’Hermaea Olbia.