L'aeroporto di Cagliari vola alto: record di passeggeri

12:30

Oltre 4,7 milioni di passeggeri. È questo il nuovo record fatto registrare dall’aeroporto di Cagliari in chiusura del 2019, anno in cui lo scalo sardo ha fatto ulteriori passi avanti in particolare nel segmento dei voli internazionali.

Secondo i dati diffusi dalla Sogaer, la crescita anno su anno è stata dell’8,8 per cento, oltre 380mila pax in più in termini assoluti. Ma l’incremento vola a +25,5 per cento se si prende in considerazione solamente il fronte estero, per un totale di 1,38 milioni di passeggeri. Crescita del 3,2 per cento invece sul fronte domestico.



Tra le destinazioni internazionali che hanno performato meglio sul Mameli figurano Londra Stansted, Madrid e Barcellona.