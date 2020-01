Condor, i nomi in ballo per il salvataggio

11:55

Sarebbero tre i pretendenti in gara per Condor. A rivelarlo è stato nelle scorse ore il quotidiano tedesco Der Spiegel. Secondo la testata, i potenziali acquirenti sarebbero Apollo Global Management, società basata a New York, la società di investimenti Greybull e LOT Airlines.

Sembra, invece, non ci sia più alcun interesse da parte di Virigin Atlantic, ora focalizzata sul complicato salvataggio di Flybe, e del fondo di investimenti Triton Partner.



Non resta, perciò, che attendere la fine della settimana, entro cui è fissato il termine ultimo per la presentazione delle offerte vincolanti.



Le offerte saranno poi analizzate prima dell’incontro con i creditori delle compagnie offerenti, fissato per il 5 marzo 2020.