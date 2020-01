11:58

Polish Aviation Group, a cui fa capo il vettore polacco Lot, mette le mani su Condor. L’ex compagnia del gruppo Thomas Cook, sopravvissuta al collasso del colosso anche grazie a un prestito ponte del Governo tedesco, archivia così definitivamente il momento di difficoltà e si prepara a una nuova vita.

Lot era stata indicata come una delle pretendenti all’acquisizione, ma i tempi per la conclusione delle trattative apparivano ancora lunghi. Poi questa mattina l’annuncio a sorpresa da parte dei vertici di Polish Aviation.



Non sono ancora stati resi noti i termini economici dell’operazione. Quello che è già stato chiarito e che nel ‘pacchetto’ è compresa anche la cifra da restituire all’esecutivo tedesco. Quanto al brand, stando alle dichiarazioni del chief executive del gruppo acquirente, Rafał Milczarski, questo dovrebbe essere mantenuto. Nelle ultime settimane dagli aerei di Condor era progressivamente sparito ogni simbolo che ricordasse la precedente proprietà, Thomas Cook.



Fondata nel 1955, attualmente Condor può contare su una flotta di oltre 40 aerei e un network di circa 90 destinazioni.