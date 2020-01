Delta: una nuova First Class pronta al debutto sugli A321neo

15:22

Una nuova prima classe firmata Delta e dedicata ai voli interni e di medio raggio. La notizia della nuova idea di First rimbalza da una serie di fonti statunitensi, che ipotizzano l’entrata in servizio degli aeromobili a nuova configurazione entro la fine di quest’anno.

La nuova First, infatti, debutterebbe sugli Airbus A321neo che il vettore ha in ordine e che saranno consegnati a fine anno.



Il nuovo sedile di prima, che porta la firma di RECARO e FactoryDesign, dovrebbe riservare una maggiore privacy, garantendo comunque una larghezza adeguata e dovrebbe avere un tavolino più grande, offrendo circa il 25% in più di spazio di lavoro.

Secondo quanto si legge su SimpleFlying.com, il sedile avrà anche un rivestimento in memory foam, per dare al sedile una sensazione accogliente. I sedili dovrebbero garantire un maggiore spazio anche per quanto riguarda borse e valigette e metteranno a disposizione una porta di alimentazione rivolta verso i passeggeri nella tasca porta riviste.



Il sistema di intrattenimento in volo di Delta sarà incorporato nel sedile.



I nuovi posti di First dovrebbero garantire, quindi, un confort adeguato in cambio di una diminuzione di peso rispetto a quelli tradizionali, che è un po’ l’obiettivo che cercano di raggiungere tutte le compagnie aeree.