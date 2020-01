Aerolinee Siciliane verso il decollo: gli aerei e le rotte del vettore

10:53

Il progetto di Aerolinee Siciliane inizia a prendere forma. La compagnia ad azionariato popolare ‘made in Sicily’ ha diffuso i primi dettagli sull’operatività e le rotte.

Primo punto, gli aeroporti di partenza dalla Sicilia. Secondo quanto affermato dal fondatore Luigi Crispino (a suo tempo coinvolto anche nelle operazioni Air Sicilia e Wind Jet) in un’intervista a corriere.it, la compagnia lavorerà a pieno regime su 3 scali: Comiso, Catania e Palermo. Su ciascuno di questi saranno basati 2 aerei.



La compagnia inizierà a operare con una coppia di Airbus 320 da 180 posti basati a Comiso, che arriveranno a giugno; gli aeromobili saranno presi in leasing.



Le prime rotte riguarderanno le direttrici tra Comiso e Roma (2 voli al giorno) e tra Comiso e Milano (un volo al giorno). Ancora da decidere tuttavia lo scalo milanese su cui atterrare, con Linate, Malpensa e Bergamo tra le soluzioni possibili.



Ma i piani vedono l’ampliamento dell’operatività anche su altri scali nazionali e oltre i confini: Bologna, Stoccarda, Londra, Parigi e Tunisi sarebbero le mete in agenda.



I biglietti e il decollo

Il programma al momento vedrebbe il primo decollo il 14 giugno. Resta tuttavia l’incognita dei biglietti, dal momento che il portale del vettore non presenta ancora una sezione dove prenotare i voli.



Per dare il via alla vendita, si attende infatti l’ok dell’Enac al piano industriale. Secondo il fondatore, i titoli di viaggio potrebbero essere disponibili intorno al 25-28 maggio.