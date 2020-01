Philippine Airlines cresce a Heathrow: nuove coincidenze dall’Italia

15:40

Nuovi slot a Heathrow per Philippine Airlines, con un’operazione che guarda anche all’Italia, grazie all’aumento delle coincidenze.

Uno slot sarà disponibile dal 29 marzo e consentirà un miglioramento dell’orario di arrivo a Londra (che avverrà alle 15:10 locali): questo consentirà migliori coincidenze con i voli Alitalia e British verso Milano e Roma.



Gli operativi vedono dunque l’arrivo da Manila alle 15:10 (partenza alle 8:10), in connessione con i voli Az per Linate e Roma. Sempre i voli dai due aeroporti italiani saranno connessi al volo in partenza dallo scalo di Londra e in arrivo a Manila alle 18:25.



Luca Nardoni, marketing manager di Gs Air, commenta: “Per sfruttare appieno i vantaggi del nuovo slot, entro la fine della stagione invernale sigleremo un accordo di special proration (Spa) con Alitalia, per avere un prodotto completo e competitivo dall’Italia”.