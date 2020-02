Garuda ripristinerà il volo su Amsterdam da Giacarta

11:19

Garuda riprenderà a volare da Giacarta all’aeroporto Schiphol di Amsterdam a partire dal prossimo 18 febbraio.

Quello del vettore indonesiano si è dunque rivelato solo uno stop temporaneo nel volo diretto tra i due Paesi, che consente importanti connessioni con diversi Paesi del Vecchio Continente. Il taglio della rotta era avvenuto nello scorso mese di ottobre.



Alla ripresa, il collegamento avrà 6 frequenze alla settimana e sarà operato utilizzando un B777-300er. Per la compagnia l’anno in corso potrebbe anche rivelarsi cruciale per il proprio futuro, dopo che nel 2018 aveva perso oltre 1160 milioni di dollari e si mormora di nuove perdite anche per l’anno appena concluso.