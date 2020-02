11:07

Qatar Airways sta per fare ripartire la macchina degli investimenti? In base alle ultime dichiarazioni del suo ceo, Akbar Al Baker, le intenzioni ci sarebbero tutte e anche le possibili prede sono già state individuate. Non senza qualche sorpresa.

Secondo quanto dichiarato dal top manager in un’intervista alla Reuters, in prima fila ci sarebbe la sudamericana Latam, per la quale Al Baker vorrebbe ‘pareggiare’ la quota di Delta, salendo quindi al 20 per cento, e magari avviare una forma di collaborazione con la compagnia nordamericana.



Ma gli interessi di Qatar Airways si stanno rivolgendo anche verso l’Africa, dove il vettore del Golfo ha già piazzato un investimento per il 60 per cento delle quote nel prossimo nuovo aeroporto del Rwanda; nello stesso Paese è in corso anche la trattativa per rilevare una quota di Rwandair. E più a lungo termine non sono escluse puntate verso IndiGo e Royal Air Maroc.