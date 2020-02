Airbus e la rivoluzione Maveric: ecco come sarà l’aereo del futuro

12:35

Si chiama Maveric e per la prima volta è stato ufficialmente presentato al mercato nel corso dell’Air Show di Singapore. Si tratta del progetto di Airbus con il quale il consorzio punta a rivoluzionare il concetto di aereo con un modello giudicato a ragione ‘disruptive’.

Dopo alcune prove di volo al gran segreto, l’aereo (un modello da 3 metri di larghezza e due di lunghezza) è uscito allo scoperto per valutare le reazioni del settore. Nel nuovo progetto l’obiettivo di base rimane quello di rendere i velivoli sempre meno impattanti a livello ambientali e per quanto riguarda Maveric il taglio sarebbe del 20 per cento.



Ma la vera rivoluzione è contenuta nell’aereo in sé: non più una fusoliera più le ali, ma un tutt’uno che ricorda la forma di una manta dove sia blocco centrale che ali ospitano passeggeri e oggetti: uno spazio aperto che consentirebbe anche alle compagnie maggiore libertà di movimento per la configurazione. Sul suo utilizzo reale Airbus per ora non si espone.