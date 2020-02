Aeroporto di Firenze: bloccato il progetto di potenziamento dello scalo

15:52

Il potenziamento previsto per l’aeroporto di Firenze con la realizzazione di una nuova pista e un nuovo terminal non decolla. Come riportato dal Sole 24Ore, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da Toscana Aeroporti contro la decisione del Tar Toscana che aveva annullato il decreto di valutazione d’impatto ambientale in merito al piano di potenziamento dello scalo.

Pubblicità

Il problema riguarda le prescrizioni cui era stata subordinata la compatibilità ambientale del progetto, che il Tar aveva definito “Sproporzionate, poco chiare di incerta realizzazione”.

Il Consiglio di Stato ha precisato che “Appare condivisibile la considerazione del Tar secondo cui le scelte progettuali relative ad aspetti qualificanti del progetto devono essere verificate in sede di Via (valutazione d’impatto ambientale, ndr)”.

Toscana Aeroporti ha preso atto della sentenza annunciando che verificherà le condizioni e le azioni da intraprendere insieme per portare avanti il progetto. Un progetto la cui realizzazione si attende da oltre 30 anni.