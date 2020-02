Qatar Airways dimentica in fretta Air Italy e investe 600 milioni in British e Iberia

15:11

Neanche il tempo di chiudere tutta la partita di Air Italy, ed ecco che Qatar Airways si lancia in nuovi investimenti. E l’impegno della compagnia di Doha si concentra ancora una volta sul Gruppo Iag che, al contrario del vettore italiano, sta dando particolari soddisfazioni.

Ammonta a 600 milioni di euro il nuovo esborso di Qatar per aumentare ulteriormente le quote già detenuto nella compagnie che riunisce British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus e presto anche Air Europa (salvo colpi di scena). Un nuovo investimento in azioni che consentirà alla compagnia di salire oltre il 25 per cento, rinsaldando la posizione di azionista di riferimento.



Secondo quanto riportato dai media finanziari, l’ascesa sopra il 25 per cento delle quote darebbe alla compagnia anche un potere maggiore all’interno della compagine azionaria, confermando l’intenzione di Qatar Airways di volere avere un ruolo di rilievo in un gruppo alle prese con una fase di espansione importante. E non è escluso che questa mossa faccia da preludio a ulteriori acquisizioni.