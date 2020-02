Star Alliance ha un nuovo connecting partner: Thai Smile Airways

13:55

È Thai Smile Airways, compagnia aerea sussidiaria di Thai Airways, il nuovo connecting partner di Star Alliance, il secondo partner di questo genere per l’alleanza e il primo in Thailandia.

“Il nostro modello 'connecting partner' - spiega Jeffrey Goh, ceo di Star Alliance - è stato introdotto tre anni fa per offrire alle compagnie aeree una modalità per connettersi al nostro network globale senza la necessità di diventare vettori membri, un modello che stiamo continuando ad ampliare per offrire ai passeggeri un maggior numero di opzioni di viaggio”.

In base all’accordo Thai Smile, che programma 396 voli settimanali verso 32 destinazioni in nove Paesi e regioni, estenderà la rete dei collegamenti di Star Alliance verso dieci destinazioni aggiuntive.



I passeggeri con qualsiasi itinerario, compreso il transfer tra alcuni dei vettori membri di Star Alliance e Thai Smile su un'unica prenotazione, potranno godere dei vantaggi offerti dall’Alleanza, come il through check-in dei passeggeri e dei loro bagagli. Una serie di vantaggi personalizzati sarà poi dedicata ai clienti che hanno conseguito lo status Star Alliance Silver e Gold nell’ambito del programma frequent flyer di uno qualsiasi dei vettori membri dell’alleanza.