Lufthansa Group: 150 aerei a terra per il taglio dell'operativo

10:40

Sono 150 gli aerei fermi in questo momento nella flotta di tutto il gruppo Lufthansa. Un impatto molto forte quello determinato dalla drastica riduzione dell’operativo sia in Europa sia sul lungo raggio.

Secondo quanto anticipato da Simpleflying, il numero di aerei comprende 125 velivoli utilizzato per i voli a corto-medio raggio e 25 aerei per il long haul. Il tutto in una flotta complessiva dei diversi brand (Swiss, Austrian, Eurowings e Brussels oltre a Lh) che, secondo le rilevazioni effettuate da Planespotters, ammonterebbe a 761 unità.



Il Gruppo Lh aveva annunciato lunedì la prosecuzione della sospensione dei voli su Cina e Iran fino a tutto il mese di aprile, con una ulteriore riduzione della capacità anche su Hong Kong e Seoul. Tagliate ulteriormente anche le frequenze sulla maggior parte delle destinazioni collegate in Italia, dove il gruppo aveva già attivato una riduzione della capacità de 25 per cento.