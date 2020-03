Trenitalia prorogra i termini per la richiesta di rimborso dei biglietti

16:43

Sono stati prorogati i termini per la richiesta di rimborso dei biglietti Trenitalia. La richiesta potrà essere fatta anche per quelli acquistati dopo il 23 febbraio “presentando la richiesta entro i termini indicati nelle disposizioni nazionali in materia”.

Tre le motivazioni che danno diritto al rimborso integrale: quarantena, permanenza domiciliare o viaggi da e per le zone indicare dal provvedimento; viaggi programmati per partecipare a gite scolastiche, concorsi, manifestazioni, eventi o riunioni che sono stati annullati, rinviati o sospesi; viaggi programmati verso l’estero dove è impedito o vietato l’arrivo.



“Per i treni a media e lunga percorrenza, il rimborso integrale è in bonus utilizzabile entro un anno – si legge in una nota di Fs -. La richiesta può essere effettuata compilando l’apposito web form disponibile su trenitalia.com o presso qualsiasi biglietteria. Per i treni regionali, il rimborso integrale è in denaro. La richiesta può essere effettuata compilando l’apposito modulo on line o presso le biglietterie”.