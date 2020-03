16:50

Sospensione dei collegamenti oltreconfine in base alle decisioni dei Governi in merito a restrizione degli accessi ai passeggeri italiani e contenimento di voli e frequenze sulla rete domestica come da ultime indicazioni fornite al mercato.

È questa la posizione di Alitalia dopo le decisioni del Governo italiano di ieri sera con l’estensione della zona arancione a tutto il territorio nazionale. Al momento, fanno sapere dalla compagnia, non sono previste misure più drastiche sulle rotte, anche se si attendono ovviamente eventuali indicazioni dalle autorità.



Allo stato attuale la compagnia opera al 50 per cento della propria capacità totale effettuando solo voli nazionali dall’aeroporto di Linate oltre alla sospensione dell’attività su Malpensa fino al prossimo 3 aprile. Riduzione in campo anche per i voli tra Venezia e Roma.