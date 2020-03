09:26

Razionalizzare il servizio di trasporto aereo in seguito alla ridotta mobilità sul territorio salvaguardando la salute dei cittadini e garantendo al contempo i servizi essenziali.

Sono queste le motivazioni del decreto firmato ieri sera dal ministro dei Trasporti Paola De Micheli che porterà alla chiusura di alcuni aeroporti garantendo uno scalo per ogni regione e una maggiore capillarità nelle realtà insulari. “L’operatività dei servizi – si legge nella nota diffusa dal Ministero - è limitata agli aeroporti di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tessera e Roma Ciampino per i soli voli di stato, trasporti organi, Canadair e servizi emergenziali”.



La chiusura sarà progressiva da domani e nella giornata odierna, ha spiegato l’Enac in un comunicato, tutti gli aeroporti nazionali rimarranno aperti.



Inoltre in una nota inviata da Sacbo, che gestisce lo scalo di Milano Bergamo, si legge che "dopo interlocuzioni con i vertici di Enac, l’Aeroporto di Bergamo resterà regolarmente aperto al traffico".