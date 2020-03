Emirates: screening termico per tutti i passeggeri diretti da Dubai agli Usa

15:22

È partita da ieri la compagna di Emirates per mettere in sicurezza i voli da Dubai verso gli Stati Uniti. Il vettore, infatti, a partire da ieri sera, ha implementato la misure di screening termico per tutti i passeggeri che viaggiano su voli per gli Usa.

Gli scanner termici saranno posizionati ai gate di partenza per le destinazioni degli Stati Uniti. Se si rileva che un passeggero ha una temperatura superiore alla norma, sarà sottoposto a ulteriori test. Ciò si aggiunge agli screening termici effettuate per tutti i passeggeri all'arrivo mentre attraversano la dogana.



Le misure sono state prese come parte della risposta globale della compagnia aerea agli ultimi sviluppi sulla pandemia di COVID-19. Emirates prevede di estendere gradualmente le procedure di screening termico per tutti i suoi voli in partenza da Dubai per garantire la salute e la sicurezza dei suoi clienti che viaggiano all'estero.



Oltre alle procedure di screening termico in aeroporto, Emirates ha anche implementato misure per garantire un'esperienza di volo sicura con una migliore pulizia e protocolli di disinfezione completi in oltre 248 aeromobili in partenza da Dubai ogni giorno.