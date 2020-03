Iag ai tempi del coronavirus: Willie Walsh posticipa la pensione

11:33

Willie Walsh, per ora, non andrà in pensione. L’a.d. di Iag, che avrebbe dovuto ritirarsi a marzo per poi lasciare definitivamente il suo incarico a giugno, a causa dell'emergenza coronavirus ha deciso di restare al suo posto per "garantire la stabilità gestionale" di tutto il gruppo, come dice la stessa nota Iag.

A sua volta il successore di Walsh, l’a.d. di Iberia Luis Gallego, manterrà il suo ruolo per guidare il vettore in un momento particolarmente difficile per il Paese, in cui il coronavirus sta dilagando rapidamente.



“Alla luce delle circostanze eccezionali che interessano l’industria aeronautica a causa del Covid-19 - spiega la nota Iag, riportata da TTG Media -, e in particolare alla situazione in costante evoluzione in Spagna, è stato deciso che Luis Gallego continuerà a operare con il ruolo di chief executive di Iberia per i prossimi mesi. Nel frattempo Willie Walsh proseguirà il suo lavoro in qualità di amministratore delegato del Gruppo e Javier Sanchez resterà al suo posto come a.d. di Vueling”.