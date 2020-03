08:02

Le compagnie aeree fanno fronte comune per chiedere ai Governi e agli stakeholder misure senza precedenti a sostegno del trasporto aereo. Durante quella che è un’emergenza mai vista prima, oneworld®, SkyTeam e Star Alliance, in rappresentanza di circa 60 vettori, hanno scelto di unirsi, chiedendo provvedimenti urgenti e sostenendo con forza l'appello dell'International Air Transport Association affinché, alla luce del crollo della domanda da parte dei passeggeri, i regolatori sospendano le regole di utilizzo degli slot nella stagione estiva 2020.



Le tre alleanze chiedono anche che le istituzioni governative prendano in considerazione l'estensione delle sospensioni per l'intera stagione operativa.

Le stime

Le prime stime diffuse dalla Iata, relative all'impatto che la pandemia avrà sul comparto, parlano di una perdita dei ricavi fino a 113 miliardi di dollari per i vettori deputati al trasporto passeggeri a livello globale. A queste andranno ad aggiungersi ulteriori perdite dovute alle restrizioni.



Le tre alleanze esortano perciò i governi a valutare tutti i possibili mezzi per aiutare il settore e invitano anche gli stakeholder a fornire supporto. Ad esempio, spiegano in una nota congiunta, gli operatori aeroportuali sono invitati a valutare la riduzione dei diritti di atterraggio (landing charges and fees) per alleggerire la pressione finanziaria affrontata dalle compagnie aeree, a fronte del forte calo della domanda di trasporto.