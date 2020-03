Air Italy, sul Financial Times l’invito alle manifestazioni di interesse

09:31

Un colpo a sorpresa. Enrico Laghi e Franco Lagro si sono affidati alla stampa estera per pubblicare un invito alle manifestazioni di interesse per l’acquisizione dei complessi aziendali di Air Italy. L’avviso, riporta huffingtonpost.it, è stato pubblicato sul Financial Times ed è un caso più unico che raro. È la prima volta, infatti, che un avviso di questo genere viene pubblicato su una testata internazionale.

Pubblicità

I dipendenti

Nel frattempo, si intravede un po' di luce per i dipendenti del vettore. La procedura di licenziamento collettivo è stata sospesa. Il Decreto Cura Italia varato dal Governo ha messo in stand by il provvedimento, in quanto tra le misure adottate dall’Esecutivo all’interno del pacchetto da 25 miliardi c’è anche quella che congela tutte le procedure varate dopo il 23 di febbraio, tra cui, appunto, quella relativa alla chiusura di Air Italy.



L’intervento era stato richiesto dai sindacati di categoria per evitare di aggravare ulteriormente una situazione già particolarmente compromessa per i 1.450 dipendenti della compagnia aerea.



L'aiuto di Intesa Sanpaolo

Un sostegno arriva anche da Intesa Sanpaolo, che sul suo sito ha comunicato di essere pronta a supportare i dipendenti della compagnia aerea che sono clienti della banca sospendendo le rate di mutui e prestiti personali per un periodo fino a 12 mesi.



“Vogliamo essere vicini con un gesto concreto ai dipendenti della compagnia aerea Air Italy e alle loro famiglie – ha spiegato Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori, Intesa Sanpaolo -. Con questo provvedimento ci auguriamo di poter contribuire ad alleggerire la situazione di difficoltà che stanno attraversando. Intesa Sanpaolo si è attivata affinché il sostegno alle imprese e alle famiglie del territorio non venga mai meno, in particolar modo nelle situazioni di crisi”.