Gli Emirati chiudono gli aeroporti, stop ai voli Emirates per due settimane

10:11

Gli aeroporti degli Emirati Arabi Uniti hanno deciso di chiudere le loro porte a tutti i voli, nazionali e internazionali, esclusi i voli merci e quelli di emergenza. Emirates ed Etihad, Air Arabia e Fly Dubai sospenderanno tutte le loro operazioni di volo nel giro di 48 ore.

Inoltre le compagnie aeree straniere non potranno più atterrare o transitare attraverso Dubai, Abu Dhabi o qualsiasi altro aeroporto negli Emirati Arabi Uniti.



La decisione, spiega eturbonews.com, è stata presa dalla National Emergency Crisis and Disaster Management Authority (Ncema) e dalla General Civil Aviation Authority (Gcaa) come misura precauzionale per frenare la diffusione del coronavirus e sarà valida per le prossime due settimane.



“Ulteriori misure di isolamento – spiega la nota di Gcaa - potranno essere adottate, nel caso in cui i voli riprendano, al fine di garantire la sicurezza di passeggeri, equipaggi e personale aeroportuale”.