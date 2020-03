Aegean riconverte gli aerei passeggeri in cargo per il trasporto di materiale sanitario

13:51

Aegean ha deciso di riconvertire due dei suoi A320/321, utilizzati per i voli passeggeri, in aerei cargo che effettueranno collegamenti gratuiti per il trasporto di forniture mediche e farmaceutiche, oppure di altre attrezzature necessarie a fronteggiare l’emergenza dell’epidemia da Covid-19.

Per sostenere le iniziative dello Stato greco in questa fase di emergenza il vettore ha stipulato una partnership con Hellenic Petroleum: Aegean metterà a disposizione aerei ed equipaggi, mentre Hellenic Petroleum attraverso Eko coprirà i relativi costi di carburante.



Inizialmente i due partner programmeranno fino a 10 voli verso la Cina, l’Estremo Oriente e altri Paesi che producono questo tipo di materiale. Si sono inoltre resi disponibili a effettuare tutti i voli di rimpatrio decisi dalla Segreteria Generale della Protezione Civile, secondo criteri o condizioni stabilite dallo Stato. Durante questi voli speciali i posti a sedere al centro saranno lasciati liberi e non sarà offerto alcun servizio di ristorazione.