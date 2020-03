Londra: prosegue il ponte aereo per il rientro degli italiani

16:56

Londra sta rapidamente passando da meta dei sogni a destinazione dalla quale fuggire per il dilagare dei contagi da coronavirus. Some segnalato dall’Ansa, Alitalia continua a garantire un collegamento al giorno per i rimpatri o i viaggi d'emergenza sulla rotta Londra-Roma.

Pubblicità

Le ultime stime indicano in oltre 5mila coloro che in pochi giorni hanno approfittato del ponte aereo della compagnia di bandiera.

Non solo studenti – riporta l’Ansa riferendosi al giornale digitale 'Londra, Italia' -, ma anche lavoratori stagionali, per lo più impiegati in bar, hotel o ristoranti chiusi o vuoti. E poi giovani professionisti.

Non si tratta ancora di una fuga di massa, dal momento che i connazionali nel Regno sono all'incirca 700mila, in larga parte residenti a Londra.

Ma il flusso è rilevante e testimonia le ansie e i timori di chi si è trovato a vivere questa emergenza sanitaria lontano. Riscoprendosi spesso anche senza un lavoro, a causa del lockdown che il Regno Unito ha adottato.



Alitalia intanto continua a operare su richiesta della Farnesina e con il coordinamento dell'ambasciata d'Italia. Un decollo al giorno, adesso, autorizzato dalle autorità locali dall'aeroporto di Heathrow in direzione Fiumicino. "Non è stato semplice, ma siamo riusciti a creare un ponte operativo per rimpatriare migliaia di concittadini - dice Raffaele Trombetta, ambasciatore italiano a Londra -. Le richieste di rientro continuano ad essere numerose, mentre cerchiamo di garantire assistenza pure a chi ha scelto di restare".