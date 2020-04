09:47

La ‘nuova Alitalia’ comincia a prendere forma. La newco dovrebbe decollare a maggio, prima della fine dell’emergenza sanitaria, con una flotta più che dimezzata e un’alleanza internazionale che potrebbe coinvolgere Delta Air Lines-Air France-Klm oppure Lufthansa-United.

Trattativa in corso

Ma, come riportato dal Corriere della Sera, la videoconferenza svoltasi ieri tra Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo Economico, Paola De Micheli, ministro alle Infrastrutture e Trasporti e i rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, ha fatto emergere la volontà dei sindacati di riprendere la discussione sul nuovo volto del vettore una volta superata la crisi coronavirus.



Flotta ridimensionata

Durante l’incontro, Patuanelli ha puntualizzato che la flotta della compagnia sarà “fortemente ridimensionata”, senza però specificare i numeri, ma si parlerebbe di 40-50 aerei contro i 113 attuali. Il vettore, in amministrazione straordinaria dal 2 maggio 2017, avrà bisogno di ulteriore liquidità e non sarà sufficiente la gran parte dei 500 milioni di euro previsti dal Cura Italia.



Le richieste dei sindacati

Dal canto loro, i sindacati hanno spinto per la realizzazione di un “progetto coraggioso basato su ingenti investimenti dello Stato, come stanno facendo gli altri governi europei”.



Il sindacato ha inoltre richiesto di non ridimensionare la flotta e di inserire nel nuovo perimetro, oltre all’aviation, anche la manuntenzione e l’handling. Il tutto accompagnato a una revisione del sistema tariffario e a una riforma delle regole di concorrenza partendo dai contributi aeroportuali.



Calo del 94%

Intanto, come riportato dal Corriere della Sera, a causa della pandemia Alitalia trasporta oggi circa 4mila passeggeri al giorno, il 94% in meno rispetto a un anno fa. Le rotte sono passate da oltre 90 a una ventina e in servizio effettivo ci sono 37 aerei.



La ripresa del settore potrebbe avvenire nel 2022-2023. Intanto sono in vendita i biglietti per i voli della continuità territoriale sarda sulle tratte da Cagliari, Alghero e Olbia per Roma Fiumicino e Milano Malpensa (fino alla riapertura di Linate). Ma i collegamenti su Alghero e Olbia si potranno avviare se riaprono i due scali sardi chiusi fino al 13 aprile.