American Airlines tira il fiato: in arrivo prestito da 6 miliardi di dollari

14:05

Quasi sei miliardi di dollari già garantiti e altri 4,7 ancora in fase di discussione. Arriva un pesante sussidio statale per le casse di American Airlines, che porta a termine con successo la prima fase delle trattative per l’iniezione di capitali freschi tali da garantire la continuità anche in questa fase di emergenza.

La prima tranche, secondo quanto riportato da Simpleflying, ammonta per l’esattezza a 5,8 miliardi di dollari così ripartiti: 4,1 arrivano con la garanzia diretta del Governo federale e i restanti 1,7 nella forma di prestito a tassi di interesse molto bassi. Con questa cifra la compagnia ritiene di essere al sicuro con i pagamenti per i suoi dipendenti fino alla fine del mese di settembre.



Per quanto riguarda infine il prestito ancora in discussione questo arriverebbe dal Tesoro degli Stati Uniti e darebbe ulteriore fiato alla compagnia nella fase di ripartenza.