Air France: entro luglio programmazione al 30%

10:22

Arrivare al 30 per cento della capacità pre Covid per il mese di luglio. Sarebbe questo il programma a cui starebbe lavorando Air France per avviare il motore della ripresa in concomitanza con la stagione estiva.

Secondo alcune fonti di stampa transalpine il programma dovrebbe prendere il via con l’aumento delle rotazioni tra Parigi e Nizza, Tolosa e Marsiglia dalla meta di maggio. Ampliamento a cui farebbe seguito il ritorno degli aerei anche su altre città francesi.



A luglio poi sarebbe la volta del ritorno della flotta anche fuori dei confini nazionali, direttrici dove al momento la compagnia opera con un minimo di voli sulle destinazioni chiave.