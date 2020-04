La Thailandia taglia le tasse in aeroporto

19:32

Una delle prime mosse arriva da Bangkok, ma potrebbe essere una strada battuta dagli scali di tutto il mondo per favorire la ripresa.

La società di gestione degli aeroporti thailandesi offrirà, fino a dicembre, uno sconto secco del 50% sulle tasse (“rents”, “terminal fees” e “landing charges”) per i nuovi vettori, mentre le compagnie già operative, ma che hanno sospeso i servizi, saranno esentati del tutto dal pagamento per i prossimi 9 mesi.



La decisione è di Airports of Thailand, società che controlla sei scali nel Paese tra cui quello della capitale, e arriva dopo la pubblicazione di una stima, secondo cui l'anno fiscale che chiude a settembre registrerà un calo complessivo dei passeggeri del 53%.