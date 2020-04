Virgin Atlantic in difficoltà cerca nuovi investitori

10:01

Virgin Atlantic in vendita? La notizia sta circolando con insistenza sulla stampa internazinale. Richard Branson non riesce a ottenere aiuti e la compagnia sta attraversando una fase di grande difficoltà. Secondo quanto riportato da Preferente, Branson avrebbe interpellato la banca Houlihan Loukey per trovare nuovi investitori, anche se questo non sembra il momento migliore per vendere una compagnia aerea. La notizia, diffusa sulla stampa inglese, sarebbe però stata smentita dalla compagnia aerea.

Forbes evidenzia comunque come da Virgin abbiano riconosciuto che "È necessaria un’iniezione di capitale per far fronte alle perdite generate dalla crisi di Covid 19". Secondo The Telegraph, Branson starebbe poi cercando un acquirente entro un mese, mentre non starebbe trattando per aiuti di stato dopo il rifiuto espresso in una prima fase dal Governo.



Intanto, in Gran Bretagna, easyJet ha chiesto una linea di credito che è stata concessa e British Airways non ha chiesto finanziamenti e sta cercando di muoversi in autonomi per superare la crisi.