Canarie: l'inglese Jet2 pronto a ripartire con i voli dal 17 giugno

16:01

Potrebbero riprendere il 17 giugno i voli targati Jet2 che dalla Gran Bretagna portano ogni anno alle Canarie il 40 per cento dei turisti registrati sulle isole.

La notizia, riportata da Leggotenerife.com, riferisce di un colloquio telefonico tra Angel Victor Torres, presidente delle Isole Canarie, e Steve Heapy, a.d. del gruppo Jet2, di cui fa parte anche Jet2holidays, uno dei più importanti t.o. inglesi.



Jet2, ha assicurato il manager, è pronta a ripartire rilevando la temperatura ai passeggeri prima dell'imbarco. Ma pesa la preoccupazione economica legata al costo dei biglietti, che per garantire un posto vuoto tra un passeggero e l'altro dovrebbe lievitare del 33 per cento. O. D.