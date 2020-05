Volotea conferma il volo Pisa-Olbia per la stagione estiva

14:18

Volotea guarda all’estate e conferma per i prossimi mesi il collegamento tra l’aeroporto di Pisa e Olbia. Il collegamento, come precisa la compagnia aerea in una nota, sarà disponibile tre volte la settimana e decollerà ogni martedì, venerdì e domenica.

Sul fronte commerciale, il vettore sottolinea anche che fino al 20 maggio tutti coloro che acquisteranno un biglietto per volare entro il prossimo luglio potranno effettuare cambi illimitati.



"In questi tempi di incertezza siamo orgogliosi di poter condividere una notizia positiva, confermando per l’estate il nostro nuovo collegamento da Pisa a Olbia – sottolinea Carlos Muñoz (nella foto), presidente del vettore –. Il diffondersi del Covid-19 sta mettendo duramente alla prova tutto il settore turistico e ci auguriamo che l’avvio del nostro nuovo collegamento, che ovviamente sarà soggetto all’approvazione delle autorità competenti, si possa trasformare in un messaggio positivo che ridia un po’ di ottimismo e speranza a un comparto così importante per l’economia del Paese. Non va dimenticato, infine, l’impegno di Volotea nel garantire ai suoi passeggeri flessibilità e viaggi all’insegna della massima sicurezza”.