Dopo Air France, anche Sncf e Airbus chiedono aiuti di stato

10:18

Aiuti statali per tutti: è la richiesta mossa da Sncf e Airbus al governo francese dopo che l'Ue ha concesso il via libera al prestito di 7 miliardi di euro per Air France (dei quali 4 miliardi come prestiti bancari garantiti al 90 per cento dallo stato e altri tre come prestiti diretti dallo stato).

Qualche giorno fa, riporta Tourhebdo.com, il ministro dei conti pubblici francese Gérald Darmanin ha assicurato che "se necessario, lo stato sarà presente per Airbus", senza tuttavia entrare nei dettagli sul tipo di aiuti previsti per l'azienda costruttrice di aeromobili che da gennaio a marzo ha subito una perdita netta di 481 milioni di euro.



Stesso atteggiamento di cauta apertura anche verso Sncf, per la quale il ministro preferisce attendere di sapere prima l'entità del costo legato al Coronavirus e la dinamica della ripresa.



Oriana Davini