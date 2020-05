Jetprivati.it, la soluzione ideale per volare in sicurezza

09:39

Le soluzioni alternative di volo assumono una rilevanza speciale in un momento in cui i voli di linea sono stati fortemente contingentati. E in epoca di coronavirus, i voli privati stanno riscuotendo un successo crescente.

Le nuove regole di distanziamento sociale sui voli e negli aeroporti, secondo Renzo Pisu, ceo della società di voli privati www.jetprivati.it, spingeranno più clienti alla scelta del volo su aerei privati, che possano trasportare i membri di un solo nucleo famigliare o di un piccolo gruppo di vacanzieri già precostituito. Semaforo verde anche per il soggiorno in villa privata con servizi da hotel 5 stelle o su un’isola privata in cui le distanze interpersonali vengano garantite.



Tutti i business jet di Jetprivati sono sottoposti a un processo di sanificazione e viene garantito lo stato di buona salute dell’equipaggio attraverso controlli della temperatura prima di ogni volo. Da non sottovalutare poi che il jet privato consente di evitare le attese al check-in. Infine, Renzo Pisu sottolinea come anche i voli privati seguano le normative emesse dalla Iata ed Easa per tutelare i passeggeri.