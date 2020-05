Air Italy, poche speranze. L'obiettivo cassa integrazione

12:21

Si fanno sempre più ridotte le speranze per riportare in vita Air Italy. Dopo il lungo silenzio seguito al blocco della procedura di licenziamento collettivo (blocco che verrà prorogato di ulteriori tre mesi nel decreto maggio), i sindacati e il commissario Enrico Laghi hanno avuto un vertice ieri per fare il punto sulla situazione.

Per quanto riguarda il bando di gara, le offerte ricevute non sembrano lasciare grandi spazi alla speranza in quanto per il ramo aviation non è arrivata nessuna manifestazione di interesse al contrario di quanto concerne ramo non aviation e manteinance.



Quali spiragli restano quindi? Per i dipendenti potrebbe aprirsi la prospettiva della cassa integrazione, per la quale lo stesso commissario Laghi avrà un incontro con i ministeri di riferimento la prossima settimana. Da verificare invece la possibilità che Air Italy venga inglobata nel progetto di rilancio di Alitalia al quale sta lavorando il Governo. Ma fino a questo momento da parte del ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli nessun cenno è arrivato in proposito.