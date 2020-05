Ryanair: in un video le misure precauzionali per i passeggeri

09:53

Ryanair accompagna la nuova programmazione con un video caricato sul sito e sui canali social, “Keep Europe flying and healthy”, che illustra le misure precauzionali durante l'imbarco e il volo.

Tra queste: uso obbligatorio della mascherina, check-in e carta d'imbarco solo on line, controllo della temperatura all’ingresso in aeroporto, sanificazione degli aerei ogni 24 ore, servizio di bordo limitato e pagamenti solo con carte.



Come misura temporanea, sarà richiesto ai passeggeri di luglio e agosto di indicare, al momento del check-in, durata della visita e indirizzo dove si alloggerà. Stando a quanto visibile nel video, i posti vengono venduti alternati come da indicazioni Iata.