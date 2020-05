Branson vende quote di Virgin Galactic per salvare Virgin Atlantic

14:38

Richard Branson, il magnate fondatore del Gruppo Virgin, proverà a vendere una parte delle quote di Virgin Galactic, la società creata per il lancio di viaggi spaziali, per potere immettere liquidità nella compagnia aerea Virgin Atlantic ed evitare il rischio di fallimento.

Dopo il no a prestiti da parte del Governo britannico, che ha invitato Branson a trovare tutte le vie possibili per recuperare cash dalle proprie attività, si lavora adesso alla via di Galactic, attraverso la quale si punta a raggiungere il mezzo miliardo di sterline da girare all’altra controllata.



Intanto tra le misure di contenimento costi già adottate negli ultimi giorni è stato annunciato il taglio di tremila dipendenti e la chiusura definitiva dei voli da Gatwick.