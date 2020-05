Il fondatore di easyJet offre una ricompensa per cancellare l’ordine con Airbus

11:29

Stelios Haji-Ioannou non vuole lasciare niente di intentato per evitare l’ordine di 107 Airbus ritenuti ormai non più necessari a causa dell’emergenza coronavirus. Così il fondatore di easyJet ha preso carta e penna e ha scritto una lettera aperta in cui mette in palio 5 milioni di sterline per chiunque possa dargli informazioni privilegiate per uscire dall’impaccio. Non solo: anche i suggerimenti rapidi saranno premiati con 10mila sterline. Come se non bastasse, Stelios ha anche garantito, oltre all’anonimato, anche il pagamento delle eventuali spese legali.

Insomma, dopo il duro colpo dello stop ai viaggi Stelios ora gioca il tutto per tutto, convinto che l'ordine assesterebbe un ulteriore botta ai conti del vettore.



Il suo obiettivo sarebbero anche i manager interni: secondo Stelios, infatti, non avrebbe senso mantenere l’ordine degli aerei.



Da parte loro, tanto la compagnia quanto Airbus hanno rigettato tutte le accuse. E easyJet ha anche ordinato una revisione dell’accordo da parte di uno studio commercialistico per dimostrare di aver seguito tutte le regole.