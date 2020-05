Air Dolomiti, in arrivo il Firenze-Bari

14:21

Air Dolomiti riparte anche per la Puglia. Il nuovo colegamento, operativo dal 19 giugno, collegherà Firenze a Bari con quattro frequenze settimanali.

La meta pugliese si aggiunge ai voli domestici già annunciati da Firenze per Catania, Palermo e Cagliari. Il volo sarà operativo il lunedì, giovedì, venerdì e domenica e per il lancio sono state messe a punto tariffe speciali. In fase di prenotazione sarà possibile bloccare la tariffa ed effettuare il pagamento in un momento successivo alla prenotazione, entro i sette giorni dalla data di partenza del volo.



Per le prenotazioni effettuate sul sito, sarà possibile modificare la data di partenza senza supplementi o cancellare gratuitamente la prenotazione, ricevendo il rimborso dell’intero costo del biglietto entro sette giorni dalla data di partenza del volo.