Emirates e l'Italia: più voli da luglio e ritorna il Milano-New-York

Tra i mesi di luglio e agosto l'operativo di Emirates sull'Italia ricomincerà ad assumere i contorni del periodo pre covid, con l'unica eccezione del collegamento su Bologna, destinato a ritornare solo a partire dal mese di settembre.

Secondo gli ultimi aggiornamenti pubblicati da Routesonline, infatti, la compagnia incrementerà dal primo luglio il volo su Milano, che diventerà giornaliero ripartendo anche nell'estensione da Malpensa a New York. Da agosto poi via anche al secondo volo giornaliero.



Volo giornaliero anche su Roma dal primo luglio e raddoppio il mese successivo. Il 4 di agosto tornerà poi anche la rotta su Venezia: 4 frequenze alla settimana e poi giornaliero dal 30 agosto.



Emirates riprenderà da metà giugno i voli da e verso altre 16 città. Dal 15 giugno infatti gli Emirati Arabi Uniti aboliranno le restrizioni sui servizi di trasporto passeggeri.



Oltre a Manchester, come riportato da Travelmole, saranno disponibili voli per Bahrein, Zurigo, Vienna, Amsterdam, Copenaghen, Dublino, New York JFK, Seoul, Kuala Lumpur, Singapore, Giacarta, Taipei, Hong Kong, Perth e Brisbane. Inoltre, a partire dall’8 giugno, Emirates offrirà voli da Karachi, Lahore e Islamabad per i viaggiatori pakistani che desiderano collegarsi ad altre destinazioni del vettore.



Grazie a quest’ultima notizia, Emirates offrirà voli passeggeri da Dubai a 29 città, compresi i voli già operativi per Londra Heathrow, Francoforte, Parigi, Milano, Madrid, Chicago, Toronto, Sydney, Melbourne e Manila (dall’11 giugno).