Moby, rafforzati i collegamenti sulla linea Genova-Olbia

16:24

Moby potenzia i collegamenti con la Sardegna. La compagnia di navigazione del Gruppo Onorato rafforza la linea Genova-Olbia, annunciando l’introduzione, dal 26 luglio al 6 settembre, di altre 66 partenze.

A bordo saranno garantite misure di prevenzione e distanziamento anti contagio.



La compagnia ha infatti introdotto la figura del ‘care manager’, che assisterà i viaggiatori per tutto ciò che concerne la sicurezza, dalle mascherine al distanziamento. Sono poi previsti: nuovi scudi in plexiglass per la reception, le casse e tutti i siti della nave dove i marittimi sono a contatto diretto e ravvicinato con il pubblico; medici di bordo per misurare la temperatura prima dell’imbarco; modalità di areazione; sanificazione continua di cabine, spazi comuni e delle schede di ingresso nelle cabine.



Per chi vorrà, invece, consumare i pasti in cabina con la famiglia sarà possibile usufruire di un servizio in camera.



Continuerà, inoltre, fino a fine anno la campagna #unmaredigrazie, che garantirà a medici, infermieri e altro personale sanitario fino al 100% di sconto sui viaggi.