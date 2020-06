Air Transat: torna il Roma-Toronto dalla fine di luglio

10:16

Ci sarà solamente il volo tra Roma e Toronto per l’Italia nello schedule estivo di Air Transat. La compagnia ha infatti annunciato la ripresa delle operazioni, che avverrà a partire dal prossimo 23 luglio e avrà una rete di collegamenti limitata a 22 destinazioni.

Pubblicità

Sull’Europa verranno effettuati collegamenti da Montreal verso Atene e Lisbona e, per la Francia, Parigi, Bordeaux, Lione, Nantes, Marsiglia e Tolosa. Per quanto riguarda invece Toronto il network prevede, oltre al volo su Fiumicino (previste due frequenze alla settimana), rotte per Atene, Glasgow, Londra, Manchester e Porto.



In base all’andamento della domanda la compagnia canadese non esclude un aggiustamento del network in corso d’opera nei mesi di settembre e ottobre.